Употребление сладкого перед вакцинацией от коронавируса может негативно отразиться на самочувствии, заявил радио Sputnik гастроэнтеролог Никита Харлов.
"Сладкое — это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесёт прививку", — пояснил врач.
В связи с этим он рекомендовал перед вакцинацией отказаться от продуктов, содержащих большое количество углеводов:
По мнению Никиты Харлова, употребление фруктов стоит уменьшить вдвое. Медик отметил, что особенно нежелательно перед прививкой и сразу после неё есть виноград, дыни или бананы. В это время лучше употреблять такие цитрусовые, как
Никита Харлов рассказал также, что перед вакцинацией стоит воздержаться от продуктов, которые могут вызвать аллергию.
"Никакой новой пищи не пробовать…. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического", — сказал гастроэнтеролог.
Он добавил, что негативное влияние на организм перед прививкой также оказывает переедание.
По словам медика, диету стоит скорректировать за несколько дней перед вакцинацией и придерживаться её в течение двух недель после прививки.
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