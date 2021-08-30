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Врач рассказал о вреде употребления сладкого перед прививкой от COVID-19

Здоровье

Употребление сладкого перед вакцинацией от коронавируса может негативно отразиться на самочувствии, заявил радио Sputnik гастроэнтеролог Никита Харлов.

Врач рассказал о вреде употребления сладкого перед прививкой от COVID-19

"Сладкое — это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесёт прививку", — пояснил врач.

В связи с этим он рекомендовал перед вакцинацией отказаться от продуктов, содержащих большое количество углеводов:

  • картофеля,
  • каш и
  • хлеба.

По мнению Никиты Харлова, употребление фруктов стоит уменьшить вдвое. Медик отметил, что особенно нежелательно перед прививкой и сразу после неё есть виноград, дыни или бананы. В это время лучше употреблять такие цитрусовые, как

  • лайм,
  • лимон
  • и грейпфрут.

Никита Харлов рассказал также, что перед вакцинацией стоит воздержаться от продуктов, которые могут вызвать аллергию.

"Никакой новой пищи не пробовать…. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического", — сказал гастроэнтеролог.

Он добавил, что негативное влияние на организм перед прививкой также оказывает переедание.

По словам медика, диету стоит скорректировать за несколько дней перед вакцинацией и придерживаться её в течение двух недель после прививки.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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