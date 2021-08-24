Медики рассказали о значении анализов перед вакцинацией от COVID-19

Медики рассказали, что перед вакцинацией от коронавируса нет необходимости сдавать анализы, поскольку врач проводит осмотр перед вакцинацией. Если у человека нет признаков, запрещающих делать прививку от COVID-19, то он сможет её получить. Для прививки также не нужны дополнительные анализы.

Семейный врач Алексей Добровольский и врач-терапевт Ирина Колоскова заявили, что пациенту не нужно сдавать дополнительно анализ на антитела, поскольку их наличие или отсутствие не является противопоказанием.

Врачи отметили, что любое острое заболевание может являться основанием для отказа от вакцинации. Человек, желающий привиться от коронавируса, должен находиться в стабильном состоянии, заявляют врачи. Об этом они рассказали в комментарии Nation News.

Ранее Минздрав обновил рекомендации по проведению вакцинации от COVID-19.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.