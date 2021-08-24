Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от коронавируса

В Минздраве России обновили временные методические рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции.

По информации министерства, в обновлённой версии рекомендаций, в частности, разрешено использование вакцины "Спутник Лайт" для людей старше 60 лет. Этот препарат рекомендован для повторной вакцинации. Кроме того, им можно прививать ранее переболевших COVID-19.

Также в рекомендации включена информация о проведении вакцинации людей с ВИЧ-инфекцией. Для противокоронавирусной иммунизации всех ВИЧ-инфицированных независимо от уровня их иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки рекомендована вакцина "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Отмечается, что иммуносупрессивные или иммунодефицитные состояния не являются противопоказаниями для применения этой вакцины.

В рекомендациях уточняется, что людям с ВИЧ-инфекцией рекомендуется прививаться от COVID-19 не ранее, чем через месяц после начала приема антиретровирусных препаратов.

В Минздраве сообщили, что обновлённые методические рекомендации уже направлены в регионы для организации работы по вакцинации населения.

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