Диетолог рассказала, какие чипсы безвредны для здоровья

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, какие картофельные чипсы не представляют опасности для здоровья. По ее словам, одна пачка чипсов в определенное время не навредит здоровью человека.

Круглова заявила, что не рекомендует часто употреблять чипсы из-за большого количества соли. Диетолог отметила, что россияне потребляют соль в 2-3 раза больше нормы (пять граммов в день). Также в чипсах содержится большое количество жиров и простых углеводов.

Для любителей данного продукта врач порекомендовала приобретать чипсы, которые были запечены, а не пожарены в масле. Соль рекомендуется заменить натуральными специями, например, чесноком или пряными травами. Об этом она рассказала в интервью "Москве 24".

По мнению Кругловой, вместо классических картофельных чипсов можно приобретать овощные. В них не добавляют масла и не содержится много соли. Кроме того, овощные чипсы удобно готовить в домашних условиях.

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