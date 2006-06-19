Что нужно есть, чтобы сдать экзамен?

Помнится, персонаж популярного фильма со слезами на глазах и комом в горле уверял преподавателя, что экзамен для него всегда праздник. Ну, кому праздник, а кому тяжкий труд. Нам, по крайней мере, в легкость этого мероприятия верится с трудом. Что и говорить, экзамены — вещь малоприятная.

Но мы не призываем вас вслед тому же киногерою изобретать чудо-устройства, помогающие поддерживать связь с внешним миром и друзьями-отличниками. Тем более что вряд ли это станет 100% гарантией успеха. Лучше, все же, положиться на свои собственные силы, подготовившись к экзамену самостоятельно. А для того, чтобы выдержать нагрузку, необходимо о себе, любимом, позаботиться.

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Иными словами, если у вас скоро экзамены, самое время задуматься над тем, есть ли в вашем рационе питания продукты, достаточно стимулирующие мозг. Правильные продукты помогают лучше сосредотачиваться, позволяют спокойно спать ночью и снижают уровень обеспокоенности. Итак, что же необходимо есть перед экзаменом?

Врачи считают: почти все. Дело в том, что мозг "работает" на энергии, получаемой из перевариваемой пищи. Но, все же, есть продукты для наших извилин наиболее питательные.

Долой диету, сладости и чипсы!

Основной источник энергии — глюкоза, которую организм получает из продуктов, богатых углеводами:

хлопьев для завтрака

хлеба

макарон.

Энергия хранится в мозгу очень маленькими порциями, поэтому их нужно постоянно пополнять глюкозой, чтобы мозг работал во всю мощь. Во время подготовки к экзаменам очень важно отложить всякую диету и питаться правильно и полезно.

Избегайте:

сахара

шоколада

конфет

печенья

и других продуктов с высоким содержанием сахара. Возможно, сначала они и дадут вам энергетический толчок, но он будет очень кратковременным, и, в конце концов, вы будете чувствовать себя еще хуже, чем раньше.

Идеальной подкормкой для школьников и студентов, а также для тех, кому необходимо усвоить большой объем информации, является черника

Ограничьте употребление чипсов, т. к. из-за высокого содержания жира желудку на нервной почве будет сложно их переварить. Если, занимаясь, вы чувствуете, что без перекуса не обойтись, уйдите в другую комнату и сделайте нормальный перерыв, чтобы отдохнуть. Лучше всего подкормить мозги:

свежими фруктами

и сухофруктами.

Также неплохо будет полакомиться бутербродами или "уговорить" тарелку супа. Хороши также:

сыр

несоленые орешки

йогурт

или только что приготовленный молочный коктейль.

Соблюдаем питьевой баланс

Не забывайте чаще пить. Исследования показали, что дети, которые пьют больше воды:

лучше сосредотачиваются

проще переваривают новую информацию

и меньше страдают от головной боли.

Когда занимаетесь, держите на столе бутылку или кувшин с водой, а если простую воду вы не любите, разведите ее небольшим количеством сока.

Напитков с большим содержанием сахара лучше избегать, так как из-за них уровень энергии падает сразу после того, как вы их выпьете. Не приучайте себя к кофеину, например, к чаю, кофе или кока-коле. Особенно, если занимаетесь ночью. Из-за кофеина на следующий день вы, скорее всего, будете чувствовать себя уставшими, а это не замедлит сказаться на нервной системе.

Не пытайтесь учиться, пока вы обедаете или перекусываете. Отведите еде отдельное время, и вы будете чувствовать себя заметно лучше и бодрее, возвращаясь к учебникам. Помните, что даже во время экзаменов важно заниматься спортом и общаться, хотя бы в более умеренных количествах, ведь все это хорошо снимает стресс.

Ночь перед экзаменом

Непосредственно накануне экзамена лучше всего подойдут крахмальные продукты:

макароны

рис

каротфель

хлеб

они помогут спокойно спать. Стакан молока — теплого или холодного — тоже поможет вам уснуть.

Утром перед экзаменом съешьте что-нибудь с высоким содержанием белка и клетчатки: яйца, фасоль или грибы на тосте, гренки с медом или овсянку. Но если вы слишком нервничаете, ограничьтесь парой бананов, изюмом или выпейте фруктовый молочный коктейль, который поддержит вас на экзамене.

Улучшить память поможет и ананас — любимый фрукт театральных и музыкальных звезд. В нем очень мало калорий и много витамина С, который так необходим тем, кому нужно удерживать в памяти большой объем текста или нотных знаков. Для достижения результата достаточно в день выпивать один стакан ананасового сока.

Авокадо — также прекрасный источник энергии для памяти (например, при составлении различных планов). В нем высокое содержание жирных кислот. Для достижения эффекта достаточно съесть половинку плода.

Ну а провокатором рождения гениальных идей однозначно является тмин, содержащий в себе эфирные масла, стимулирующие нервную систему. Тем, кому необходима постоянная творческая активность мозга, хорошо пить чай из тмина: 2 чайные ложки измельченных семян на стакан кипятка.

Утром перед экзаменом съешьте что-нибудь с высоким содержанием белка и клетчатки

Также тому, кто учится и грызет гранит науки, помогут:

капуста (она отлично избавляет от нервозности, так как снижает активность щитовидной железы)

салат из капусты (прекрасное средство для спокойной подготовки к экзаменам)

и лимон (освежает мысли и помогает восприятию информации).

Тем, кто занимается изучением иностранных языков, стакан лимонного сока в день просто необходим. И еще идеальной подкормкой для школьников и студентов, а также для тех, кому необходимо усвоить большой объем информации, является черника. Она способствует лучшему кровообращению мозга. Только лучше отдавать предпочтение свежим ягодам.

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