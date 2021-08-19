Врач рассказала, чем может быть опасна минеральная вода

Здоровый образ жизни обычно ассоциируют с минеральной водой. Однако она может нанести вред организму. Журналисты Москвы 24 поговорили об этом Натальей Круговой, врачом-диетологом и членом Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов нашей страны.

Специалист подчеркнула, что есть два вида минеральной воды:

лечебная;

столовая.

Лечебную воду назначают врачи, чтобы лечить заболевание. В этом случае у потребителя есть конкретные правила, связанные с температурой и пищей.

Столовую минералку пьют без подобных ограничений, однако от злоупотребления у человека могут развиться проблемы со здоровьем.

"По столовой воде я бы рекомендовала пить в сутки не более полулитра", — посоветовала Наталья Круглова.

По словам эксперта, если чрезмерно пить минеральную воду, в организме могут возникнуть камни. Кроме того, из-за избытка натрия появляются отёки. Поэтому специалист выступает против замены обычной воды на минеральную.

Нельзя пить минеральную воду, если у человека:

обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта;

желчнокаменная болезнь;

нарушения работы почек;

заболевания сердечно-сосудистой системы.

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