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Совет диетолога: Сжигайте жир, повышая свою энергию с помощью кокосового масла

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Мы все знаем, что овощи являются здоровыми суперпродуктами, но вы когда-нибудь задавались вопросом, почему растительные масла считаются одними из худших масел для вашего здоровья?

По мнению экспертов, растительные масла — из сои, кукурузы, хлопкового семени и рапса — как правило, сильно перерабатываются. Из-за этого они лишены как вкуса, так и питательных веществ и не приносят ничего хорошего организму.

Однако, как утверждается в статье, опубликованной в журнале "Еда. Новости", есть и полезные растительные масла.

Классические примеры-оливковое масло, масло авокадо и кокосовое масло.

Так что же отличает эти масла от других растительных масел?

Все дело в жирах

 

Хотя существуют фальсифицированные и рафинированные версии этих полезных масел, большинство содержащихся в них жиров-мононенасыщенные жирные кислоты. А ещё в них сохраняются природные антиоксиданты.

Оливковое масло, масло авокадо и кокосовое масло традиционно извлекаются непосредственно из соответствующих источников (фруктов или семян) с помощью механических методов, таких как холодное прессование.

Они не подвергаются рафинированию, поэтому содержащиеся в них витамины, антиоксиданты и полезные жиры остаются нетронутыми.

В частности, мононенасыщенные жиры, содержащиеся в кокосовом масле, делают его эффективным усилителем энергии и средством для похудения.

Чем полезно кокосовое масло первого отжима

  • источник энергии для ваших клеток,
  • транспортируются прямо в печень, где они немедленно метаболизируются — это дает мгновенный заряд энергии,
  • могут быть печенью превращены в кетоны — ускоряется сжигание жира (на этом принципе основана популярная сегодня кето — диета),
  • богато антиоксидантами, которые могут помочь защитить ваши клетки от окислительного повреждения,
  • обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами.

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