Мы все знаем, что овощи являются здоровыми суперпродуктами, но вы когда-нибудь задавались вопросом, почему растительные масла считаются одними из худших масел для вашего здоровья?
По мнению экспертов, растительные масла — из сои, кукурузы, хлопкового семени и рапса — как правило, сильно перерабатываются. Из-за этого они лишены как вкуса, так и питательных веществ и не приносят ничего хорошего организму.
Однако, как утверждается в статье, опубликованной в журнале "Еда. Новости", есть и полезные растительные масла.
Классические примеры-оливковое масло, масло авокадо и кокосовое масло.
Так что же отличает эти масла от других растительных масел?
Хотя существуют фальсифицированные и рафинированные версии этих полезных масел, большинство содержащихся в них жиров-мононенасыщенные жирные кислоты. А ещё в них сохраняются природные антиоксиданты.
Оливковое масло, масло авокадо и кокосовое масло традиционно извлекаются непосредственно из соответствующих источников (фруктов или семян) с помощью механических методов, таких как холодное прессование.
Они не подвергаются рафинированию, поэтому содержащиеся в них витамины, антиоксиданты и полезные жиры остаются нетронутыми.
В частности, мононенасыщенные жиры, содержащиеся в кокосовом масле, делают его эффективным усилителем энергии и средством для похудения.
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