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NIH: Дефицит витамина B12 можно определить по состоянию языка

Здоровье » Здоровье и профилактика

Учёные обнаружили, что дефицит витамина B12 можно определить по состоянию языка — на нём появляются различные линии. Кроме того, могут исчезнуть вкусовые рецепторы. Тогда орган воспаляется, становится болезненным и гладким. Такое состояние языка называется глосситом.

Также человека могут беспокоить учащённое сердцебиение, усталость, снижение веса.

Хорошие источники витамина B12 — мясо и яйца, сообщает National Institutes of Health.

У людей с анемией данный витамин не усваивается, а его дефицит приводит к развитию различных заболеваний.

"Также могут возникать неврологические изменения, такие как онемение и покалывание в руках и ногах", — сообщили специалисты.

Ранее стоматологи объяснили, как по языку определить серьёзные заболевания.

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Дефицит витамина В12. Жить здорово! 01.11.2019
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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