Стоматологи объяснили, как по языку определить серьезные заболевания

Стоматологи из Австралии перечислили несколько внешних признаков языка, которые говорят о наличии определенных заболеваний.

Так, белые пятна и воспаленные комки на языке могут указывать на наличие проблем в организме. Обычно такие пятна начинают появляться из-за плохой гигиены полости рта.

Кроме того, внешние признаки могут возникать из-за курения или употребления алкогольных напитков. В таких случаях образуется характерный налет.

Если налет не исчезает в течение двух недель, то нужно задуматься о том, что все ли в порядке со здоровьем.

Врачи поясняют, что причиной появления белых пятен может быть дрожжевая инфекция. Также они могут образоваться из-за лейкоплакии, вызванной табаком и алкоголем.

Розовый язык может говорить о плохой реакции вкусовых рецепторов, стрессе, дефиците фолиевой кислоты или витамина В 12. Маленькие комочки на языке — возможные язвы или герпес.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что по цвету языку можно диагностировать внутренние заболевания.