На известной фотографии Альберт Эйнштейн дурашливо гримасничает, показывая всем язык. Русские разведчики, когда хотят разузнать секреты врага, говорят про взятие "языка". Однако этот мышечный орган может не только подразнить кого-то, но и выдать тайну нашего собственного здоровья.
О состоянии здоровья конкретного человека, поскольку организм представляет собой единое целое, можно судить по многим параметрам:
Об этом, в частности, говорит классическая китайская медицина и не только она одна.
При визите к врачу каждого из нас просят показать язык; такой способ некоторым может показаться несколько устаревшим, но они будут глубоко неправы.
В то время как Запад додумался до афоризма "язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли", восточные мудрецы практиковали способы диагностики заболеваний по цвету этого мышечного органа.
Учение о связи цвета языка и конкретной болезни, используемое в современной медицине, разрабатывалось в традиционной системе индийской медицины, известной под именем Аюрведа, а также в:
Как выглядит язык здорового человека? Медики полагают, что он должен быть бледно-розового цвета и мягким.
Летом на здоровом языке немного толще слой налета, зимой налет может принимать желтоватый оттенок, осенью он светлеет.
А вот увеличение или уплотнение налета — это тревожный сигнал, свидетельствующий о наличии заболеваний, в том числе и хронических.
Большинство болезней характеризуются определенным цветом языка. Тут мы сталкиваемся со всеми цветами радуги:
|Цвет языка
|Болезнь
|Побелевший язык
|Побелевший язык знаменует о наличии грибковой инфекции или обезвоживании организма
|Багровый язык
|При инфекционных заболеваниях цвет языка багровеет, одновременно свидетельствуя о повышенной температуре
|Бледный язык
|Бледный язык возможен при анемии или сердечной недостаточности
|Фиолетовый язык
|При заболеваниях крови или дыхательной системы язык, как правило, приобретает фиолетовый оттенок
|Синий язык
|Заболевания почек
|Темно-коричневый цвет языка
|Признаки кровоточивости десен, наличие пародонтита и гингивита
|Желтый или серый язык
|Желтый или серый язык бывает не только у курильщиков, но появляется при желтухе или проблемах с желудочно-кишечным трактом
|Черный язык
|Черный язык указывает на дефект печени и селезенки, наличии дизентерии, о серьезных вирусных инфекциях и об абсцессах
|"Лакированный" язык
|Показатель рака желудка, неспособности организма усваивать витамин В2, хронического колита. И этот перечень еще далеко не полон
О том или ином заболевании внутренних органов или даже совокупности органов говорит и налет на языке, который в большинстве случаев отличается от цвета самого языка.
Толщина слоя налета свидетельствует о серьезности патологического процесса. Первый признак появления налета — яркий показатель снижения иммунитета организма.
Язвочки на языке могут появляться при поражении крови. А вот у грудных малышей при естественном вскармливании на языке бывает тонкий белый налет, который не является признаком какого-либо заболевания.
При этом необходимо помнить, что цвет языка и состояние его поверхности изменяют многие лекарственные препараты. Нюансов тут множество и разобраться в них обязаны специалисты. Самолечение недопустимо — это закон.
Ведь язык может быть окрашен в цвета:
а некоторые неприятности с окрасом вполне можно устранить полосканием специальным раствором для полости рта. И в подобных случаях совсем не обязательно бить тревогу.
Стоматологи рекомендуют регулярно очищать язык во время чистки зубов: некоторые зубные врачи советуют делать это обычной зубной щеткой, не прибегая к помощи специальных скребков для чистки языка.
Это, как говорится, индивидуально, на свое собственное усмотрение.
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