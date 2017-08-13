Диагностика внутренних заболеваний по цвету языка

На известной фотографии Альберт Эйнштейн дурашливо гримасничает, показывая всем язык. Русские разведчики, когда хотят разузнать секреты врага, говорят про взятие "языка". Однако этот мышечный орган может не только подразнить кого-то, но и выдать тайну нашего собственного здоровья.

ЯЗЫК — зеркало ОРГАНИЗМА! Узнай о ПРОБЛЕМАХ, чтобы избежать последствий

Язык расскажет о здоровье

О состоянии здоровья конкретного человека, поскольку организм представляет собой единое целое, можно судить по многим параметрам:

по состоянию кожи

по состоянию волос

по цвету мочи

по цвету языка

Об этом, в частности, говорит классическая китайская медицина и не только она одна.

При визите к врачу каждого из нас просят показать язык; такой способ некоторым может показаться несколько устаревшим, но они будут глубоко неправы.

В то время как Запад додумался до афоризма "язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли", восточные мудрецы практиковали способы диагностики заболеваний по цвету этого мышечного органа.

Учение о связи цвета языка и конкретной болезни, используемое в современной медицине, разрабатывалось в традиционной системе индийской медицины, известной под именем Аюрведа, а также в:

Древнем Китае

Тибете и других странах.

Как выглядит язык здорового человека? Медики полагают, что он должен быть бледно-розового цвета и мягким.

Летом на здоровом языке немного толще слой налета, зимой налет может принимать желтоватый оттенок, осенью он светлеет.

А вот увеличение или уплотнение налета — это тревожный сигнал, свидетельствующий о наличии заболеваний, в том числе и хронических.

Большинство болезней характеризуются определенным цветом языка. Тут мы сталкиваемся со всеми цветами радуги:

Цвет языка Болезнь Побелевший язык Побелевший язык знаменует о наличии грибковой инфекции или обезвоживании организма Багровый язык При инфекционных заболеваниях цвет языка багровеет, одновременно свидетельствуя о повышенной температуре Бледный язык Бледный язык возможен при анемии или сердечной недостаточности Фиолетовый язык При заболеваниях крови или дыхательной системы язык, как правило, приобретает фиолетовый оттенок Синий язык Заболевания почек Темно-коричневый цвет языка Признаки кровоточивости десен, наличие пародонтита и гингивита Желтый или серый язык Желтый или серый язык бывает не только у курильщиков, но появляется при желтухе или проблемах с желудочно-кишечным трактом Черный язык Черный язык указывает на дефект печени и селезенки, наличии дизентерии, о серьезных вирусных инфекциях и об абсцессах "Лакированный" язык Показатель рака желудка, неспособности организма усваивать витамин В2, хронического колита. И этот перечень еще далеко не полон

Налет на языке

О том или ином заболевании внутренних органов или даже совокупности органов говорит и налет на языке, который в большинстве случаев отличается от цвета самого языка.

Толщина слоя налета свидетельствует о серьезности патологического процесса. Первый признак появления налета — яркий показатель снижения иммунитета организма.

Язвочки на языке могут появляться при поражении крови. А вот у грудных малышей при естественном вскармливании на языке бывает тонкий белый налет, который не является признаком какого-либо заболевания.

При этом необходимо помнить, что цвет языка и состояние его поверхности изменяют многие лекарственные препараты. Нюансов тут множество и разобраться в них обязаны специалисты. Самолечение недопустимо — это закон.

Язык здорового человека должен быть бледно-розового цвета и мягким

Ведь язык может быть окрашен в цвета:

съеденной ягоды

съеденной карамели

съеденных овощей или грибов

а некоторые неприятности с окрасом вполне можно устранить полосканием специальным раствором для полости рта. И в подобных случаях совсем не обязательно бить тревогу.

Стоматологи рекомендуют регулярно очищать язык во время чистки зубов: некоторые зубные врачи советуют делать это обычной зубной щеткой, не прибегая к помощи специальных скребков для чистки языка.

Это, как говорится, индивидуально, на свое собственное усмотрение.

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