Врач перечислил три пути передачи "летних" болезней

Лето — не только пора отпусков и каникул, но и время активизации многих заболеваний.

Чаще всего причина плохого самочувствия — паразиты.

О том, как отдохнуть без ущерба для здоровья, рассказал руководитель медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович.

Самые распространённые "летние" заболевания - это гельминтоз, кантариаз, различные миазы.

Пути заражения

Человек может заразиться ими через пищу и воду, а также через употребление немытых и некачественных овощей, фруктов и ягод.

Сейчас в России сезон персиков, клубники, черешни и других фруктов и ягод. Часто люди приобретают эти продукты "с рук" или не моют их, а просто протирают рукой или салфеткой.

Однако нужно помнить о том, что на поверхности фруктов, ягод и овощей могут быть яйца паразитов.

Второй путь заражения паразитарными болезнями — это контакт с уже заражённым человеком.

Третий путь заражения паразитами — от членистоногих. Через них человеку передаются филяриатозы, через почву — анкилостомоз, а воздушно-пылевым путем — аскаридоз.

Симптомы

Опасность паразитарных заболеваний в том, что они поражают не только желудочно-кишечный тракт, но и лёгкие, сердце, нервную и дыхательную системы. В зоне риска находятся все ткани и органы.

К симптомам поражения паразитами относятся:

лихорадка;

кожная сыпь;

мышечные боли;

боли в животе;

диарея;

сухой кашель;

бронхоспазмы;

одышка;

увеличение печени и селезёнки.

Точную диагностику может только врач. Пациенту необходимо будет сдать анализы крови и кала, сообщает Общественная Служба Новостей.

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