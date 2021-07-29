EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Подмосковье будут расширять программу льготного проезда
Николай Платошкин: "Люди не воспринимают власть своей"
Вечеринка дома. Как не заскучать?
Врач Болибок об опасном свойстве антибиотиков
Как Россия не допустит транзит газа через Украину, рассказал глава ГТС Макогон
В Новосибирске осудили женщину, спрятавшую труп знакомого в шкафу
Психолог рассказала, как справиться со стеснительностью при знакомстве
Максим Фадеев продал права на музыку своих артистов
Спортсменка выиграла Олимпиаду при помощи презерватива

Врач перечислил три пути передачи "летних" болезней

Здоровье » Здоровье и профилактика

Лето — не только пора отпусков и каникул, но и время активизации многих заболеваний.

Врач перечислил три пути передачи "летних" болезней

Чаще всего причина плохого самочувствия — паразиты.

О том, как отдохнуть без ущерба для здоровья, рассказал руководитель медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович.

Самые распространённые "летние" заболевания - это гельминтоз, кантариаз, различные миазы.

Пути заражения

Человек может заразиться ими через пищу и воду, а также через употребление немытых и некачественных овощей, фруктов и ягод.

Сейчас в России сезон персиков, клубники, черешни и других фруктов и ягод. Часто люди приобретают эти продукты "с рук" или не моют их, а просто протирают рукой или салфеткой.

Однако нужно помнить о том, что на поверхности фруктов, ягод и овощей могут быть яйца паразитов.

Второй путь заражения паразитарными болезнями — это контакт с уже заражённым человеком.

Третий путь заражения паразитами — от членистоногих. Через них человеку передаются филяриатозы, через почву — анкилостомоз, а воздушно-пылевым путем — аскаридоз.

Симптомы

Опасность паразитарных заболеваний в том, что они поражают не только желудочно-кишечный тракт, но и лёгкие, сердце, нервную и дыхательную системы. В зоне риска находятся все ткани и органы.

К симптомам поражения паразитами относятся:

  • лихорадка;
  • кожная сыпь;
  • мышечные боли;
  • боли в животе;
  • диарея;
  • сухой кашель;
  • бронхоспазмы;
  • одышка;
  • увеличение печени и селезёнки.

Точную диагностику может только врач. Пациенту необходимо будет сдать анализы крови и кала, сообщает Общественная Служба Новостей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Жить здорово! Летние болезни у детей. (01.08.2017)
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Вечеринка дома. Как не заскучать?
Врач перечислил три пути передачи "летних" болезней
Врач Болибок об опасном свойстве антибиотиков
Как Россия не допустит транзит газа через Украину, рассказал глава ГТС Макогон
В Новосибирске осудили женщину, спрятавшую труп знакомого в шкафу
Психолог рассказала, как справиться со стеснительностью при знакомстве
Максим Фадеев продал права на музыку своих артистов
Спортсменка выиграла Олимпиаду при помощи презерватива
Михаил Саакашвили: "COVID-19 в Грузию завезли русские!"
Врач объяснил, когда больным гепатитом нельзя делать прививку от COVID-19
Популярное
Новости Украины
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США

Из четырёх человек, погибших в результате падения спортивного самолёта на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, трое оказались гражданами США.

Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Правительство
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Политика. Новости и аналитика
"Мы дома, и это наш выбор": крымские татары обратились к властям Турции
Российский шоу-бизнес
Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде
Любовь Степушова Мигрантский кризис в Литве: взбунтовались поляки и строительный бизнес Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Наши доказательства не на бумаге": Зеленский ответил на статью Путина
Православие
РПЦ на Украине — сила, в России — нет
Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше
Политика. Новости и аналитика
Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников