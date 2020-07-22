Петербургские исследователи разработали способ, с помощью которого можно защитить сельскохозяйственные культуры от грибов-паразитов. Ученым впервые удалось расшифровали геном гриба Fusarium oxysporum — паразита, который атакует лен.

"В геноме этого гриба есть две части: одна — более-менее постоянная и стабильная, практически одинаковая у разных видов рода Fusarium, другая — меняется от гриба к грибу: например, у вредителей банана она одна, у вредителей помидоров — другая.

Тот факт, что мы смогли собрать хромосомы, — это очень большой шаг вперед с точки зрения понимания его эволюции и приспособления к конкретному хозяину", — рассказал профессор Центра геномной биоинформатики имени Ф. Г. Добржанского СПбГУ Александр Канапин.