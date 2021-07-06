Профессор из Швейцарии: COVID-вакцинированные - приманка для вируса

Точно так же, как США злоупотребляя антибиотиками для людей и животных, сделали большинство из них бесполезными, создавая супербактерии, невосприимчивые к этим препаратам, коронавирусные вакцины создают супервирусные штаммы.

С таким заявлением выступила доктор Астрид Штюкельбергер, профессор Университета прикладных наук в Швейцарии и Института глобального здравоохранения медицинского факультета Женевского университета в статье для портала PandemicNews.

По словам ученого-теоретика, вакцинированные люди более восприимчивы к заражению и передаче коронавируса друг другу.

Доктор Штюкельбергер проводит параллель между COVID-19 и MRSA (метициллинрезистентный золотистый стафилококк) — смертоносный бактериальный супербактериоз, невосприимчивый к антибиотикам, который сейчас безудержно распространяется в американских больницах.

"Вакцины от COVID-19 искусственно заражают человеческий организм слабой версией коронавируса, в то время как существующие в природе штаммы уже трансформированы и стали невосприимчивы к этим прививкам, что делает их все не просто бесполезными, но и угрожающими жизни получивших укол. Каждый американец, получивший прививку, считает, что вакцины — это единственный способ защиты от вирусов, и по иронии судьбы они стали центральным элементом массового медицинского эксперимента. А вакцины по иронии судьбы оказываются их немезидой. Вместо того, чтобы умирать от MRSA, они умирают от мРНК (просто замените S на N). Вместо того, чтобы умереть от искусственно созданных бактериальных штаммов, они умирают от искусственно созданных вирусных штаммов. "Вакцина — это катапульта, которая разрушает ваше здоровье навсегда и быстрее, чем ртуть в прививках от гриппа, или химические вещества нацистской газовой камеры в химиотерапии, или даже фтор в водопроводной воде. Совсем недавно бывший исполнительный директор Pfizer дал интервью американским врачам, которые пытались спасти Америку в начале вспышки. Он рассказал им о том, что, пытаясь получить так называемый "коллективный иммунитет", учёные, напротив, распространяют болезнь, ослабляя естественную иммунную защиту. Новые штаммы СOVID невосприимчивы к вакцинам, только что введенным нескольким миллиардам человек по всему миру, но что еще хуже, так это то, что вакцинированные сейчас еще слабее, и более вирулентные штаммы будут атаковать их первыми. Чем дольше коронавирус распространяется среди вакцинированных, тем больше у него возможностей мутировать в более вирулентные варианты", — написала профессор Штюкельбергер в своей статье.

К слову, привести какую бы то ни было доказательную базу она не потрудилась. Highly Likely…

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