EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Инфекционист раскрыл особенности течения COVID-19 у привитых
Актриса Мария Аронова объяснила, почему Ольгу Бузову пригласили во МХАТ
Вирусолог напомнил антипрививочникам, где заканчиваются их права и свободы
Употребление арбуза улучшает пищеварение
РПЦ приравняла отказ от вакцинации к греху
Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусной инфекцией
"Ситуация безнадёжная": Лолита высказалась о послании Дорониной президенту
Как изменятся бумажные деньги, рассказал зампред ЦБ РФ
Чипсы сокращают продолжительность жизни

Профессор из Швейцарии: COVID-вакцинированные - приманка для вируса

Здоровье

Точно так же, как США злоупотребляя антибиотиками для людей и животных, сделали большинство из них бесполезными, создавая супербактерии, невосприимчивые к этим препаратам, коронавирусные вакцины создают супервирусные штаммы.

Профессор из Швейцарии: COVID-вакцинированные - приманка для вируса

С таким заявлением выступила доктор Астрид Штюкельбергер, профессор Университета прикладных наук в Швейцарии и Института глобального здравоохранения медицинского факультета Женевского университета в статье для портала PandemicNews.

По словам ученого-теоретика, вакцинированные люди более восприимчивы к заражению и передаче коронавируса друг другу.

Доктор Штюкельбергер проводит параллель между COVID-19 и MRSA (метициллинрезистентный золотистый стафилококк) — смертоносный бактериальный супербактериоз, невосприимчивый к антибиотикам, который сейчас безудержно распространяется в американских больницах.

"Вакцины от COVID-19 искусственно заражают человеческий организм слабой версией коронавируса, в то время как существующие в природе штаммы уже трансформированы и стали невосприимчивы к этим прививкам, что делает их все не просто бесполезными, но и угрожающими жизни получивших укол.

Каждый американец, получивший прививку, считает, что вакцины — это единственный способ защиты от вирусов, и по иронии судьбы они стали центральным элементом массового медицинского эксперимента. А вакцины по иронии судьбы оказываются их немезидой. Вместо того, чтобы умирать от MRSA, они умирают от мРНК (просто замените S на N). Вместо того, чтобы умереть от искусственно созданных бактериальных штаммов, они умирают от искусственно созданных вирусных штаммов.

"Вакцина — это катапульта, которая разрушает ваше здоровье навсегда и быстрее, чем ртуть в прививках от гриппа, или химические вещества нацистской газовой камеры в химиотерапии, или даже фтор в водопроводной воде.

Совсем недавно бывший исполнительный директор Pfizer дал интервью американским врачам, которые пытались спасти Америку в начале вспышки. Он рассказал им о том, что, пытаясь получить так называемый "коллективный иммунитет", учёные, напротив, распространяют болезнь, ослабляя естественную иммунную защиту.

Новые штаммы СOVID невосприимчивы к вакцинам, только что введенным нескольким миллиардам человек по всему миру, но что еще хуже, так это то, что вакцинированные сейчас еще слабее, и более вирулентные штаммы будут атаковать их первыми.

Чем дольше коронавирус распространяется среди вакцинированных, тем больше у него возможностей мутировать в более вирулентные варианты", — написала профессор Штюкельбергер в своей статье.

К слову, привести какую бы то ни было доказательную базу она не потрудилась. Highly Likely…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вокруг ковида ОДНИ ФЕЙКИ – профессор Воробьев
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Медики напомнили единственный надёжный способ диагностики эндометриоза
Непривитых от COVID-19 сотрудников МГУ не допустят к работе
Инфекционист раскрыл особенности течения COVID-19 у привитых
Актриса Мария Аронова объяснила, почему Ольгу Бузову пригласили во МХАТ
Вирусолог напомнил антипрививочникам, где заканчиваются их права и свободы
Почему на самом деле не стреляли по Defender
Употребление арбуза улучшает пищеварение
РПЦ приравняла отказ от вакцинации к греху
Почему Россия и Запад никак не могут договориться
Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусной инфекцией
Популярное
Российский шоу-бизнес
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому

В Москве за сутки выявлено 7624 новых инфицированных коронавирусом.

Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Лукашенко выбрал себе новую жертву из числа артистов
Общество
Лукашенко выбрал себе новую жертву из числа артистов
Новости Белоруссии
Что решает поездка Лукашенко в Крым
Происшествия
Что-то рвануло в Каспийском море. Азербайджан утверждает, что это вулкан
Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская Любовь Степушова Что решает поездка Лукашенко в Крым Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко посоветовал артистам не лезть в политику Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Почему на самом деле не стреляли по Defender
Мир. Новости мира
"Говорящему заголовками" Лукашенко ответили из Киева
"ТурПром" сообщил об отмене десятков рейсов в Турцию
Путешествия
"ТурПром" сообщил об отмене десятков рейсов в Турцию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников