В Индии выявлена первая смерть от нового штамма "дельта-плюс"

Власти Индии сообщили о смерти пациента с новым штаммом COVID-19 под названием "дельта-плюс". Исследования, проведенные ранее показали, что заразиться этим вариантом вируса можно, пройдя около больного человека без маски.

Первый смертельный случай от "дельта-плюс" выявлен в штате Мадхья-Прадеш. По заявлению министра штата Вишваса Саранга, всего было выявлено пять человек с этим вариантом коронавируса. Четыре человека перенесли болезнь и выздоровели из-за того, что ранее получили вакцину. Умерший не привился от COVID-19.

"Пациент, который не прошел вакцинацию, умер от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти вакцинацию", — приводит "РИА Новости" слова Саранга.

Министр уточнил, что случай произошёл в семье, где муж и жена были заражены "дельта-плюс". Мужчина получил оба компонента прививки и выздоровел. Женщина не стала ставить вакцину и погибла.