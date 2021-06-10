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Что бы такого съесть, чтоб стать желанным: ТОП-7 продуктов-афродизиаков

Здоровье » Красота » Что новенького?

Продукты, усиливающие половое влечение, известны уже много веков. Причем в разных культурах разные виды пищи почитаются как афродизиаки.

Что бы такого съесть, чтоб стать желанным: ТОП-7 продуктов-афродизиаков

До сих пор считается, что

  • продукты, напоминающие человеческие гениталии - бананы, устрицы, авокадо и персики - способствуют повышению либидо;
  • острые продукты - острый перец - вызывают потоотделение и увеличивают частоту сердечных сокращений, которые обычно ассоциируются с сексуальным удовольствием;
  • некоторые продукты - такие как ваниль или лакрица, источают возбуждающие ароматы, которые могут помочь вам поднять настроение.

Некоторые культуры даже потребляют настоящие гениталии животных и другие “репродуктивные” продукты, такие как рыбья икра и яйца, чтобы помочь улучшить фертильность.

Так что, если у вас возникли проблемы с этим, возможно, ответ лежит на вашей тарелке.

Сексолог Джанин Асеро составила список продуктов, которые способны воздействовать на организм подобно афродизиакам.

Авокадо

Его репутация как афродизиака восходит к ацтекской цивилизации, люди которой называли дерево авокадо “деревом яичек” за то, что его плоды висят низко на дереве парами. Кроме того, сам плод также напоминает женские половые органы.

Влияние авокадо на сексуальное настроение зависит не только от его внешнего вида. Этот плод, насыщенный питательными веществами, богат

  • глутатионом - антиоксидантом, который необходим для производства половых гормонов,
  • мононенасыщенными жирами, которые помогают снизить беспокойство,
  • витамином Е, который помогает увеличить кровоток во всем организме.

 Сыр

Аппетитный запах самого сыра может вызвать чувство возбуждения, но это вещество под названием фенилэтиламин (ГОРОХ), содержащееся в сыре, которое может вызвать в мозге выработку большего количества половых гормонов. Это, в свою очередь, приводит к гормональному всплеску во время секса.

сыр, шоколад
 

Темный шоколад

Этот десерт содержит какао - естественный стимулятор, который помогает мозгу выделять больше половых гормонов.

Темный шоколад также богат флавоноидами, которые расширяют кровеносные сосуды, позволяя лучшему потоку крови по всему телу, включая пенис, который может дать более твердую эрекцию.

 Омега-3

Известно, что омега-3 жирные кислоты поддерживают здоровье сердца, но они также могут быть полезны для либидо, поддерживая производство эстрогена, тестостерона и прогестерона. Омега-3 также помогают организму усваивать витамин D, который необходим для здоровой функции половых гормонов.

Если вам нужно немного больше искры в глазах, добавьте в свой рацион больше жирной рыбы, морепродуктов, орехов и семян.

 Устрицы

Еще одна пища, напоминающая женские гениталии, устрицы (особенно сырые) славились своими афродизиакическими свойствами на протяжении всей истории.

Этот моллюск содержит повышающие либидо соединения, такие как цинк, который является минералом, необходимым для выработки тестостерона и спермы у мужчин и усиления смазки у женщин.

Кроме того, устрицы содержат допамин, нейромедиатор, отвечающий за чувство счастья и желания.

 Фисташковые орехи

Эти орехи отличаются своим положительным влиянием на эректильную дисфункцию. Исследования показывают, что перекусы фисташковыми орехами могут помочь улучшить приток крови к половому члену, что приводит к более сильной эрекции.

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Феромоны и афродизиаки – работают ли?
Автор: Ольга Лебедева
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