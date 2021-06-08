Не спешите на липосакцию – жир вернётся там, где и не ждали

Устав от бесплодных попыток избавиться от жировых отложений, люди всё чаще начинают обращаться к пластическим хирургам. Простейшим способом заполучить тонкую талию или избавиться от "галифе" считают липосакцию.

Но американские исследователи Тери Эрнандес и Роберт Экель из Университета Колорадо предупреждают: не пытайтесь "откачивать" жир, вы можете очень сильно пожалеть об этом.

Чем может аукнуться липосакция учёные рассказали в статье, опубликованной в британской газете Daily Mail.

По их словам, операция приводит к тому, что жир возвращается в совершенно неожиданных местах. То есть, если вам откачали жир, например, с талии, то через некоторое время стоит быть готовым к тому, что складки появятся на ягодицах, груди или где-нибудь ещё.

"Причина, по которой жир не возвращается в те же области тела, откуда его "убрали", заключается в том, что процесс липосакции разрушает структуру под кожей, заставляя тело компенсировать потерю, позволяя жиру собираться в новых областях", — говорит доктор Экель. "Липосакция ничего не делает для вас в долгосрочной перспективе, кроме как стоит вам времени и денег, что улучшение вашего образа жизни сделало бы для вас без него", — добавляет Тери Эрнандес.

Но осложнений и побочных эффектов нет.

По мнению медиков, липосакция считается безопасной, если она проводится определенным образом — по чуть-чуть.

Агрессивная липосакция — удаление больших объемов жира сразу — может вызвать быстрый рост жира, а также длительное повреждение тканей и нервов.

"Здоровый образ жизни — есть больше фруктов и овощей, избегая при этом слишком большого количества мяса, регулярно заниматься спортом и много спать, а также отказываться от чрезмерного употребления алкоголя и переработанной пищи — все это может сделать для вас естественным образом что липосакция делает искусственно. Результаты будут длиться гораздо дольше — всю жизнь, даже — с гораздо меньшим риском и гораздо меньшими шансами на возвращение жира", — отмечают авторы статьи, добавляя, что липосакция не является альтернативой ЗОЖ и диете — это просто бизнес на 15-16 миллиардов долларов в год.

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