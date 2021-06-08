EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"А то я как бомж": Волочкова раскритиковала свой гардероб
Макрон отреагировал на произошедший в Дроме инцидент с пощёчиной
Собчак поиздевалась над выдвиженкой от "Единой России" Волковой из "Тату"
Принц Гарри и Меган Маркл не приедут на день рождения Елизаветы II
Отключения не будет: представитель SWIFT успокоил россиян
Дмитрий Борисов подтвердил, что заболел COVID-19
Доктор Комаровский перечислил самые безопасные места во время грозы
Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17
Молодая жена Петросяна рассказала о питании годовалого сына

Не спешите на липосакцию – жир вернётся там, где и не ждали

Здоровье

Устав от бесплодных попыток избавиться от жировых отложений, люди всё чаще начинают обращаться к пластическим хирургам. Простейшим способом заполучить тонкую талию или избавиться от "галифе" считают липосакцию.

Не спешите на липосакцию – жир вернётся там, где и не ждали

Но американские исследователи Тери Эрнандес и Роберт Экель из Университета Колорадо предупреждают: не пытайтесь "откачивать" жир, вы можете очень сильно пожалеть об этом.

Чем может аукнуться липосакция учёные рассказали в статье, опубликованной в британской газете Daily Mail.

По их словам, операция приводит к тому, что жир возвращается в совершенно неожиданных местах. То есть, если вам откачали жир, например, с талии, то через некоторое время стоит быть готовым к тому, что складки появятся на ягодицах, груди или где-нибудь ещё.

"Причина, по которой жир не возвращается в те же области тела, откуда его "убрали", заключается в том, что процесс липосакции разрушает структуру под кожей, заставляя тело компенсировать потерю, позволяя жиру собираться в новых областях", — говорит доктор Экель.

"Липосакция ничего не делает для вас в долгосрочной перспективе, кроме как стоит вам времени и денег, что улучшение вашего образа жизни сделало бы для вас без него", — добавляет Тери Эрнандес.

Но осложнений и побочных эффектов нет.

По мнению медиков, липосакция считается безопасной, если она проводится определенным образом — по чуть-чуть.

Агрессивная липосакция — удаление больших объемов жира сразу — может вызвать быстрый рост жира, а также длительное повреждение тканей и нервов.

"Здоровый образ жизни — есть больше фруктов и овощей, избегая при этом слишком большого количества мяса, регулярно заниматься спортом и много спать, а также отказываться от чрезмерного употребления алкоголя и переработанной пищи — все это может сделать для вас естественным образом что липосакция делает искусственно. Результаты будут длиться гораздо дольше — всю жизнь, даже — с гораздо меньшим риском и гораздо меньшими шансами на возвращение жира", — отмечают авторы статьи, добавляя, что липосакция не является альтернативой ЗОЖ и диете — это просто бизнес на 15-16 миллиардов долларов в год.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Олег Баниж. Беседа 7. Анекдот от пластического хирурга
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Сборная Украины любит Моргенштерна, но фанаты против
ТОП-10 продуктов для сжигания жира на животе
Не спешите на липосакцию – жир вернётся там, где и не ждали
Немецкий политолог оценил перспективы введения санкций Украины против Германии
"А то я как бомж": Волочкова раскритиковала свой гардероб
Показатели заболеваемости и смертности от рака простаты снижаются
Виды бактериального кератита и его проявления
Продукты, вызывающие неприятный запах тела
Почему у 10% детей происходит остановка дыхания во сне
30-летний курильщик может рассчитывать прожить еще около 35 лет - ученые
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова госпитализировали с COVID-19

Новости о том, что звёзды друг за другом заболевают COVID-19, сотрясали СМИ в 2020 году. Зловредный вирус, однако, снова заявляет о себе, поражая как простых граждан, так и знаменитостей.

Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова госпитализировали с COVID-19
Немецкое СМИ: Путин "отблагодарил" Берлин "пощёчиной"
Политика. Новости и аналитика
Немецкое СМИ: Путин "отблагодарил" Берлин "пощёчиной"
Наука и техника
В Якутии животные ожили после 24 тыс. лет "заморозки" и начали размножаться
Мир. Новости мира
Депутат бундестага: "Мы больше не будем бесплатно кормить Украину"
Анжела Якубовская Максим Никулин: "Моего отца больше любили не за талант" Анжела Якубовская Василий Амирджанов Россияне не знают действующих депутатов Госдумы Василий Амирджанов Любовь Степушова Апокалипсис в Турции: морская слизь добралась до Чёрного и Эгейского морей Любовь Степушова
Человек
Апокалипсис в Турции: морская слизь добралась до Чёрного и Эгейского морей
Мир. Новости мира
Британцы обвинили Россию в организации пьяных дебошей солдат НАТО
Зачем Азербайджан раздувает дело Абдуллаева
Азербайджан
Зачем Азербайджан раздувает дело Абдуллаева
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников