Как защититься от укуса клеща, рассказала врач

Подвергнуться нападению клеща можно не только в лесу, но даже в городском парке. Эти опасные насекомые чаще встречаются в траве, а не на высоких деревьях.

Клещи являются переносчиками многих опасных для человека инфекций. Среди них — клещевой энцефалит, пятнистая лихорадка, боррелиоз, сибирский клещевой тиф и т. д. Некоторые из этих заболеваний чреваты серьёзными осложнениями.

"В отличие от комаров и слепней, укус клеща практически не ощутим — его слюна действует как обезболивающее. Но именно с этой слюной в организм человека попадает вирус", — объяснила главный внештатный педиатр Московской области Нисо Одинаева.

Защититься от укуса насекомого поможет максимально закрытая одежда с плотными манжетами на запястьях и резинками на щиколотках. На одежде светлого цвета заметить клеща будет проще.

Волосы следует собрать, на голову надеть косынку. Отправляться в лес лучше всего в сапогах или высоких ботинках, заправив штанины внутрь. Одежду и оставшиеся открытыми участки тела необходимо обработать репеллентами — это отпугнёт насекомых, приводит рекомендации специалиста Минздрав Московской области.

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