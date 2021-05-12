"Дешёвые" подозрения: вредно ли пальмовое масло? Мнение эксперта

В Госдуме снова подняли вопрос о пальмовом масле, а если точнее — о его количестве в продуктах на столах россиян.

Вячеслав Володин

Своё мнение о ситуации высказал в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин, который отметил: вопрос с "пальмой" в продуктах будут продолжать регулировать, поскольку ранее предпринятая мера эффекта не дала.

Насколько на текущий момент критична ситуация? Так ли страшно и вредно пальмовое масло? Корреспонденты "Правды.Ру" узнали мнение Натальи Денисовой, диетолога, научного сотрудника ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидата медицинских наук.

Мифы о "пальме": что мы едим на самом деле

Пальмовое масло

Эксперт отмечает, что само по себе пальмовое масло не является вредным. Вокруг него ходит множество мифов — например, про огромное количество трансжиров, которых в пальмовом масле на самом деле не так много.

"Пальмовое масло содержит ценную жирную кислоту — пальмитиновую. Такой кислоты много в грудном молоке, поэтому пальмовое масло очень часто добавляют в детское питание", — рассказывает Денисова.

Основываясь на выкладках и отечественных, и зарубежных учёных, можно сделать вывод: само по себе пальмовое масло не является настолько вредным, как, допустим, избыток животных жиров в нашем рационе.

"В разумных пределах пальмовое масло вполне хорошо выполняет все свои функции, как любой жир. Вы же понимаете, что любой жир, если его много, будет работать против нас, против нашего здоровья. То же самое и с пальмовым маслом. Но обвинять его во всех абсолютно грехах, говорить, что оно "канцерогенное" и "токсичное" — неправильно", — разъясняет эксперт.

"Пугалки" для потребителя: дешёвое — не значит плохое?

Хранилище пальмового масла

Конечно, для производства продуктов с использованием пальмового масла нужны технологические нормы. Важно использовать его в разумных пределах, но говорить, что оно само по себе — "беда", просто неразумно.

При этом, продолжает Денисова, потребителя буквально пугают проблемами, связанными с пальмовым маслом. С чём это связано — сказать сложно, поскольку есть множество теорий.

Одна из них: когда производится пальмовое масло, вырубаются леса, а значит, наносится вред экологии.

"Есть, к примеру, и такая теория: пальмовое масло дешёвое. Из-за его дешевизны у потребителей, которые не очень понимают технологический процесс, сразу возникает мысль: если дешёвое, значит, какой-то подвох — масло вредное, грязное, ещё какое-то. Хотя на самом деле оно дешёвое потому, что производится в больших количествах, его достаточно просто получить", — уточняет Денисова.

При этом очевидна экономическая составляющая вопроса: если добавить пальмовое масло, например, в молочные продукты, они станут дешевле.

"В принципе, в этом и заключается смысл добавления заменителей молочного жира", — добавляет эксперт.

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