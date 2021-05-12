"Пальма" на контроле: ГД и кабмин вернутся к вопросу пальмового масла

Вопросом количества пальмового масла в еде россиян займутся в Госдуме: пока ожидается выработка предложений. В дискуссии примут участие эксперты и представители профильных министерств — необходимо продолжать держать вопрос на контроле, поскольку метод повышения НДС до 20% ситуацию не улучшил.

Подробнее о работе по регулированию "пальмы" рассказал в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Многие говорят о вреде пальмового масла, но как ни парадоксально — отсутствуют инициативы по ограничению его использования в пищевых продуктах: нет их от законодательных собраний регионов, отраслевых министерств, да и наших профильных комитетов", — написал Володин.

Решения, которые будут вырабатывать специалисты, могут затронуть и так называемые технические регламенты, то есть регулирование содержания "пальмы" в продуктах могут ужесточить. Ключевой момент — вопрос ограничения количества масла в продуктах. Очень важно услышать мнение экспертов, отметил Володин, а по результатам работы — проинформировать общественность.

"Поставки пальмового масла в нашу страну после принятых поправок в Налоговый кодекс сократились примерно на 7%. Но буквально через несколько месяцев вновь стали расти. По последним данным, в январе этого года — на 18,8 % к январю 2020 года", — разъяснил ситуацию председатель Госдумы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.