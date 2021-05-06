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Боль от камней в почках не уходит сама по себе

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Ужасная боль от камней в почках знакома многим и когда она стихает, люди считают, что можно больше не беспокоится. Руководитель центра урологии и литотрипсии Народной больницы при Пекинском университете Сюй Цинцюань рассказал, чем опасны "тихие" камни в почках.

Боль от камней в почках не уходит сама по себе

По его словам, тяжесть заболевания не зависит от наличия боли, пишет Хуаньцю шибао. Так, на ранней стадии мочекаменная болезнь может протекать без симптомов. Стихание же боли происходит за счёт расширения мочеточника, в котором скапливается жидкость из-за длительной непроходимости. Так что люди с камнями в почках должны знать, что эта болезнь сама по себе не проходит и нужно регулярно обследоваться и лечиться.

С целью профилактики камней в почках Сюй Цинцюань рекомендует вести более активный образ жизни, не переедать, употреблять достаточное количество жидкости и снизить потребления чая и кофе. Причём употребление большого количества жидкости является самым простым и эффективным средством профилактики образования мочекаменной болезни.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Елена Андреева
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