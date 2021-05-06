Боль от камней в почках не уходит сама по себе

Ужасная боль от камней в почках знакома многим и когда она стихает, люди считают, что можно больше не беспокоится. Руководитель центра урологии и литотрипсии Народной больницы при Пекинском университете Сюй Цинцюань рассказал, чем опасны "тихие" камни в почках.

По его словам, тяжесть заболевания не зависит от наличия боли, пишет Хуаньцю шибао. Так, на ранней стадии мочекаменная болезнь может протекать без симптомов. Стихание же боли происходит за счёт расширения мочеточника, в котором скапливается жидкость из-за длительной непроходимости. Так что люди с камнями в почках должны знать, что эта болезнь сама по себе не проходит и нужно регулярно обследоваться и лечиться.

С целью профилактики камней в почках Сюй Цинцюань рекомендует вести более активный образ жизни, не переедать, употреблять достаточное количество жидкости и снизить потребления чая и кофе. Причём употребление большого количества жидкости является самым простым и эффективным средством профилактики образования мочекаменной болезни.

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