Диетолог раскрыла секрет правильного питания перед сном

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в интервью телеканалу "Звезда" объяснила, что можно есть перед сном.

Она отметила, что последний приём пищи за день должен быть за три-четыре часа до сна.

На ночь себе можно позволить только лёгкие перекусы. Например, за 1,5 часа до сна можно выпить 150 грамм кисломолочного напитка.

По словам Диановой, на ночь следует есть легкоусвояемую пищу, которая не будет перегружать пищеварительную систему, например, яичный белок, творог или рыбу.

Врач не советует есть на ужин мясо, так как это очень тяжёлый для усвоения продукт. Лучше заменить его овощами.

Специалисты также отметила, что поздних ужинов быть не должно, питаться нужно дробно, чтобы не перегружать перед сном желудок.

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