Невролог назвала один из первых признаков болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона развивается задолго до появления тремора рук, который ошибочно считается первым признаком патологии, сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач-невролог Вера Пшеничникова.

К первым симптомам болезни Паркинсона относятся нарушения обоняния и снижение работоспособности.

"Эти симптомы могут длиться несколько лет. А затем пациент чувствует ощущение тяжести в плечах. Он часто ходит к неврологам и лечится с диагнозом остеохондроз. На самом деле это две стадии болезни Паркинсона, на которых лучше начинать лечение, потому что это продлевает качество жизни больных", — пояснила специалист.

Она советует периодически проверять чувствительность обоняния на кофе или духах.

Затем у человека появляется тремор сначала в одной руке, который затем проявляется и в другой. На фоне данных симптомов развиваются нарушения двигательных и когнитивных функций. В результате пациент полностью теряет способность двигаться.

К развитию болезни Паркинсона приводят не только генеалогическая предрасположенность, но и неблагоприятная среда, неправильное питание и сопутствующие заболевания.

Главный способ профилактики болезни — это здоровый образ жизни, правильное питание и физическая активность.

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