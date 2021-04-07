Диетолог назвала немолочные продукты, богатые кальцием

В качестве источника кальция можно употреблять не только молочные продукты, но и продукты растительного происхождения, сообщила в интервью "Звезде" гастроэнтеролог и диетолог Евгения Маевская.

Кальций необходим организму для поддержания здоровья зубов и костей. Также он способствует усвоению белка и фосфора.

Но некоторые люди по причине заболеваний или своих личных убеждений не употребляют молочные продукты, которые являются основным источником минерала.

Из растительных продуктов Маевская советует употреблять миндаль, орех пекан, а также брокколи, кунжут, чеснок, базилик.

Врач не рекомендует восполнять недостаток кальция в организме с помощью БАДов без консультации со специалистом.

Кальций лучше потреблять вместе с другими витаминами и минералами.

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