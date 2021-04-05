Диетолог назвала шесть продуктов для укрепления костей

Диетолог Светлана Кондрашова на своей странице в Instagram рассказала, какие продукты нужно употреблять, чтобы восполнить его недостаток кальция в организме.

Его источником являются морская рыба и водоросли. Так, на 100 граммов водорослей приходится около 800-1100 мг полезного элемента, а вот в молоке не больше 120 мг на 10 мл.

Также в рацион следует включить орехи, особенно полезен миндаль. Диетолог советует употреблять свежую зелень в качестве добавки к блюдам.

Компенсировать нехватку кальция в организме помогут семена мака, льна, подсолнечника и чиа. Их можно добавлять к кашам или смузи. Не менее полезны сухофрукты.

Питание можно разнообразить киноа, в которых содержится лизин, способствующий усвоению кальция. Также следует употреблять капусту (белокочанную, краснокочанную, брокколи и пекинскую).

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