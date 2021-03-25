Врач расскзал о вакцинации для россиян из группы риска

Страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями перед тем, как делать прививки от COVID-19 стоит сдать ряд анализов. В частности, сделать предварительный анализ крови на антитела и на общий биохимический профиль. Об этом Общественной службе новостей сообщил врач-терапевт Игорь Гончаров.

"Вопрос вакцинации должен индивидуально решаться для каждого пациента с оценкой рисков побочного действия. И принимать решение нужно на основании этих факторов", — пояснил Игорь Гончаров.

Также он отметил, что люди с заболеваниями сердца и сосудов находятся в группе риска.

"У нас практически каждый третий пациент с сердечно-сосудистыми заболеваниями. ВОЗ выделила в группы риска несколько категорий, в том числе и больных с такими патологиями. Да, эти люди, наряду с другими пациентами с хроническими заболеваниями, переносят COVID-19 тяжелее. Но, тем не менее, у них есть все шансы на выздоровление. Потому что любое хроническое заболевание, помимо вреда, вырабатывает в нашем организме определенные защитные механизмы. Так, пациенты в старшей возрастной группе переносят инфаркты лучше, чем молодые", — пояснил врач.

Сейчас есть выбор из трех вакцин. Это "КовиВак" Центра им. Чумакова, "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор" и "Спутник V" Института им. Гамалеи. Какая из них лучше, по словам специалиста, покажет статистика.

"С учётом того, что все три отечественные вакцины прошли аккредитацию и получили регистрационное удостоверение, теоретически мы можем доверять любой из них", — заключил он.