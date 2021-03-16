Южноафриканский штамм коронавируса в Россию "завезли" путешественники, предположил директор Национального исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
"У нас россияне же путешествуют в Южную Африку? Путешествуют, вот и возможны привозные, завозные случаи, поэтому ничего удивительного пока нет", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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