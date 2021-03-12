Поставки вакцины против COVID-19 AstraZeneca в страны Евросоюза будут сокращены на четверть. Это касается первого квартала 2021 года.
Таким образом, всего будет поставлено 30 млн доз, из которых 20 млн придутся на апрель. Май и июнь в распространенном в Европе документе не упоминаются. Сокращение связано с нарушениями в работе глобальной системы снабжения, передает Reuters.
Ранее девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Это Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Дания, Исландия и Норвегия.
А Минздрав Испании посоветовал всем, кто получает вакцину AstraZeneca, принимать грамм парацетамола до прививки.
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