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Испанцам предложили спасаться от "побочек" AstraZeneca парацетамолом

Мир

Применяемая в Испании вакцина AstraZeneca (производства Великобритании) оказалась "богата" на побочные эффекты. В группу риска попали все испанцы моложе 55 лет, передаёт La voz de Galicia.

Испанцам предложили спасаться от "побочек" AstraZeneca парацетамолом

По данным журналистов, в сравнении с Pfizer и Moderna британская вакцина проигрывает: многие получившие прививку жалуются на симптомы, характерные для гриппа. Симптомы сохраняются до 24 часов.

В качестве "спасения" в Испании придумали следующее: Минздрав страны посоветовал всем, кто получает вакцину AstraZeneca, принимать грамм парацетамола до прививки. Если побочные эффекты всё равно проявятся, нужно продолжать пить парацетамол с интервалом в шесть часов.

В La voz de Galicia отмечают, что эксперты Минздрава уже внесли изменения в официальные протоколы вакцинации.

Напомним, что в ЕС всё ещё не разрешили официально применять "Спутник V", но некоторые страны всё-таки купили российскую вакцину и уже отчитались о том, что она эффективна и безопасна.

 

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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