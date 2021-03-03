Испанцам предложили спасаться от "побочек" AstraZeneca парацетамолом

Применяемая в Испании вакцина AstraZeneca (производства Великобритании) оказалась "богата" на побочные эффекты. В группу риска попали все испанцы моложе 55 лет, передаёт La voz de Galicia.

По данным журналистов, в сравнении с Pfizer и Moderna британская вакцина проигрывает: многие получившие прививку жалуются на симптомы, характерные для гриппа. Симптомы сохраняются до 24 часов.

В качестве "спасения" в Испании придумали следующее: Минздрав страны посоветовал всем, кто получает вакцину AstraZeneca, принимать грамм парацетамола до прививки. Если побочные эффекты всё равно проявятся, нужно продолжать пить парацетамол с интервалом в шесть часов.

В La voz de Galicia отмечают, что эксперты Минздрава уже внесли изменения в официальные протоколы вакцинации.

Напомним, что в ЕС всё ещё не разрешили официально применять "Спутник V", но некоторые страны всё-таки купили российскую вакцину и уже отчитались о том, что она эффективна и безопасна.