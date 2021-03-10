Диетолог Марина Макиша рассказала, кому нельзя пить чай

Чай является любимым напитком многих людей. Однако, некоторым категориям людей он противопоказан, сообщила в интервью "Аргументам и фактам" врач-диетолог Марина Макиша.

Так, употребление чая следует ограничить тем, кто страдает язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. Это связано с тем, что чай может спровоцировать изжогу привести к раздражению слизистых пищеварительного тракта.

Крепкий чай может вызвать учащённое сердцебиение и активное выделение желудочного сока, поэтому его не стоит пить гипертоникам, а также людям, страдающим атеросклерозом. Также от крепкого чая лучше отказать людям с бессонницей.

Чрезмерное употребление зелёного чая, содержащего большое количество оксалатов, может привести к образованию камней в почках.

А аллергикам не стоит пить травяные чаи. Также они противопоказаны людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов.

От травяных чаёв рекомендуется отказаться людям с аллергическим бронхитом, ринитом и бронхиальной астмой.