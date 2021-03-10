Чай является любимым напитком многих людей. Однако, некоторым категориям людей он противопоказан, сообщила в интервью "Аргументам и фактам" врач-диетолог Марина Макиша.
Так, употребление чая следует ограничить тем, кто страдает язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. Это связано с тем, что чай может спровоцировать изжогу привести к раздражению слизистых пищеварительного тракта.
Крепкий чай может вызвать учащённое сердцебиение и активное выделение желудочного сока, поэтому его не стоит пить гипертоникам, а также людям, страдающим атеросклерозом. Также от крепкого чая лучше отказать людям с бессонницей.
Чрезмерное употребление зелёного чая, содержащего большое количество оксалатов, может привести к образованию камней в почках.
А аллергикам не стоит пить травяные чаи. Также они противопоказаны людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов.
От травяных чаёв рекомендуется отказаться людям с аллергическим бронхитом, ринитом и бронхиальной астмой.
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