Доктор Комаровский объяснил, нужно ли носить маску на морозе

Носить маску на улице следует, только если температура воздуха ниже -10 C°, сообщил врач и телеведущий Евгений Комаровский. Видео об этом выложено на его канале в YouTube.

Нужно ли носить маску на морозе?

По словам врача, маска позволит предотвратить спазм сосудов и нарушения кровообращения слизистой.

Также маску можно заменить шарфом или любой тканью.

"Я в принципе не понимаю смысла ходьбы по улице в маске. Это глупости. Из-за таких вот требований люди начинают крайне скептически относиться к профилактике", — пояснил он.

Маску следует носить в общественных местах, где много людей и соблюдать социальную дистанцию невозможно, добавил Комаровский.

Ранее Комаровский объяснил, нужно ли прививаться переболевшим COVID-19.