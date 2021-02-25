Нужно ли носить маску на морозе?

Носить маску на улице следует, только если температура воздуха ниже -10 C°, сообщил врач и телеведущий Евгений Комаровский. Видео об этом выложено на его канале в YouTube.
По словам врача, маска позволит предотвратить спазм сосудов и нарушения кровообращения слизистой.
Также маску можно заменить шарфом или любой тканью.
"Я в принципе не понимаю смысла ходьбы по улице в маске. Это глупости. Из-за таких вот требований люди начинают крайне скептически относиться к профилактике", — пояснил он.
Маску следует носить в общественных местах, где много людей и соблюдать социальную дистанцию невозможно, добавил Комаровский.
Ранее Комаровский объяснил, нужно ли прививаться переболевшим COVID-19.
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