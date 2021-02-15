Комаровский объяснил, нужно ли прививаться переболевшим COVID-19

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что людям, переболевшим коронавирусом, всё равно нужно делать прививку.

"На сегодня позиция практически всех медицинских сообществ и всех, кто реально вакцинирует, чёткая и единая: прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел", — написал он на своей странице в Instagram.

Данная позиция аргументирована тем, что у привитых людей выше уровень иммунной защиты, чем у переболевших коронавирусной инфекцией. Кроме того, прививка обеспечивает более высокий уровень антител.

Отечественная вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный специалистами в Центре имени академика Н. Ф. Гамалеи. Вакцина создана на основе платформы вектора аденовируса человека.

Ранее доктор Комаровский рассказал, как гулять и не заразиться COVID-19.