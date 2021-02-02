Доктор Комаровский рассказал, как гулять и не заразиться COVID-19

Защититься от заражения COVID-19 помогут прогулки на свежем воздухе по парку или по набережной, считает врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Он отметил, что несмотря на пандемию, не нужно всё время сидеть дома.

"Но я всё же надеюсь, что вы понимаете элементарные вещи: прогулка — это не стоять на улице в очереди за пивом, прогулка — это гулять на свежем воздухе, двигаться", — ответил Комаровский подписчику на своём форуме.

Комаровский рекомендует как можно больше времени проводить на природе, это позволит укрепить иммунитет и общее состояние организма.

Ранее доктор Комаровский призвал запретить делать детям ингаляции над горячей картошкой.