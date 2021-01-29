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Комаровский призвал запретить ингаляции над горячим

Здоровье » Здоровье и профилактика

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об опасном, но очень популярном народном методе лечения. Видео опубликовано на его Youtube канале.

Комаровский призвал запретить ингаляции над горячим

Он настоятельно рекомендует не делать детям ингаляции над горячей картошкой., так как это чревато ожогом дыхательных путей.

"Если бы вы видели, какое количество детей с ожогами дыхательных путей поступает в больницы после этих ингаляций над горячим, у вас бы волосы встали дыбом", — сказал врач.

Такой метод лечения не только не эффективен, но и опасен. Он призван запретить его использовать в цивилизованных странах.

По мнению Комаровского, родителей, которые заставляют детей дышать на горячей картошкой, можно сравнить с теми, кто порет ребёнка ремнём.

"Это одинаково преступно", — заключил врач.﻿﻿

Ранее Евгений Комаровский объяснил, как снизить риск заражения COVID-19 в помещении.

Автор: Снежана Шахова
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