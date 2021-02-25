Назван способ пережить перепады атмосферного давления

Метеорологи предрекли москвичам существенные колебания атмосферного давления в ближайшие дни. Сильнее всего такая погода сказывается на метеозависимых людях.

Легче пережить перепады давления помогут небольшие изменения в привычном рационе. В дни, когда погода меняется, стоит отказаться от некоторых продуктов, рассказал доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Юрий Гурфинкель.

"Во время перепадов атмосферного давления в рационе не должно быть очень острых блюд, чрезмерно соленых блюд, поскольку они могут провоцировать перепады артериального давления. В такие дни от соли лучше отказаться вообще", — объяснил специалист.

Кстати, сахар и продукты, содержащие "быстрые углеводы", тоже лучше исключить, передаёт мнение учёного РИА Новости. А вот овощей и фруктов на столе должно быть больше. В умеренных количествах будут полезны каши из гречневой, кукурузной, овсяной и других круп — они помогут стабилизировать артериальное давление.