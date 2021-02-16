Эксперты ВОЗ выступили против "иммунных паспортов"

Сертификат о наличии иммунитета к COVID-19 на данном этапе вводить не следует, заявили эксперты Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ).

"ВОЗ не рекомендует в настоящее время делать обязательными подобные сертификаты", — цитирует ТАСС директора программы организации по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.

Введении "ковидных" паспортов приведёт к тому, что граждане стран, не имеющих доступа в вакцине, будут ограничены в путешествиях.

Эксперты ВОЗ планируют продолжить рассмотрение этого вопроса в перспективе.

Эксперты Роспотребнадзора, говоря о введении "ковидных паспортов", заявили, что для того чтобы в отношении россиян, привившихся от COVID-19, были сняты ограничения, нужно знать, сколько времени сохраняется иммунный ответ после вакцинации.