Сертификат о наличии иммунитета к COVID-19 на данном этапе вводить не следует, заявили эксперты Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ).
"ВОЗ не рекомендует в настоящее время делать обязательными подобные сертификаты", — цитирует ТАСС директора программы организации по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.
Введении "ковидных" паспортов приведёт к тому, что граждане стран, не имеющих доступа в вакцине, будут ограничены в путешествиях.
Эксперты ВОЗ планируют продолжить рассмотрение этого вопроса в перспективе.
Эксперты Роспотребнадзора, говоря о введении "ковидных паспортов", заявили, что для того чтобы в отношении россиян, привившихся от COVID-19, были сняты ограничения, нужно знать, сколько времени сохраняется иммунный ответ после вакцинации.
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