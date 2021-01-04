Роспотребнадзор назвал условие введения "‎ковидных паспортов"

Для того, чтобы в отношении россиян, привившихся от COVID-19, были сняты ограничения, нужно знать, сколько времени сохраняется иммунный ответ после вакцинации, говорился в Telegram-канале "стопкоронавирус.рф" в ответе на вопрос о возможности введения в России "ковидных паспортов".

Срок действия иммунитета после COVID-19 является индивидуальным параметром и зависит от нескольких факторов.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил в поддержку инициативы о введении иммунитета к COVID-19.

Эксперт считает, что "ковидные паспорта" нужно вводить сразу после старта вакцинации, чтобы у каждого гражданина был документ, подтверждающий, что на определённое время он полностью защищён от риска заражения.﻿