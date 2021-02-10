Комаровский рассказал, как обезопасить себя от отравления угарным газом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил способы защиты от отравления угарным газом. Также он объяснил, с чем связаны подобные несчастные случаи.

Дело в том, что многие люди отапливают дома дровами, так как растут цены на газ и электроэнергию. Это повышает риск отравления угарным газом.

Угарный газ образуется при горении и небольшом количестве кислорода в помещении.

Для того чтобы исключить такого рода ситуации, в домах с печным отоплением нужно установить специальный датчик, который будет контролировать уровень угарного газа.

Главное, подчеркнул Комаровский, не перепутать его с датчиком, который реагирует только на температуру и дым.