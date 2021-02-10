Врач раскрыл негативное влияние перекусов на иммунитет

Многие люди употребляют полноценную пищу один-два раза в день, перебиваясь перекусами. Однако постоянные перекусы негативно отражаются на работе иммунной системы, утверждает врач Андрей Тарасевич.

Если между приёмами пищи большие перерывы — шесть-восемь часов, то это приводит к тому, что в иммунных клетках активизируются митохондрии.

"Это было доказано более 30 лет назад. А снижение количества углеводов — это наиболее действенный способ восстановления и увеличения энергии в иммунных клетках", — цитирует слова врача KP. Ru.

Он рекомендует вообще отказаться от перекусов, так как именно они приводят к набору лишнего веса.

Для укрепления иммунитета очень важно правильно питание. Так, в рацион обязательно должны входить овощи (не менее 500 граммов в день) и зелень.

Также Тарасевич советует отказаться от сахара, выпечки и кондитерских изделий.