Власти Чехии надеются, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" пройдёт регистрацию в Европе. Об этом рассказал чешский премьер Андрей Бабиш.

"Немало людей обращается ко мне с идеей о закупках российской вакцины "Спутник V", поскольку, как известно, поставки других вакцин к нам идут в ограниченном количестве. В пятницу мы специально посетили Венгрию, чтобы получить там информацию об использовании "Спутника V". Конечно, мы надеемся, что российская вакцина получит одобрение ЕМА, после чего ее можно будет использовать в республике, не рискуя здоровьем граждан", — отметил политик.