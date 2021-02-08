Власти Чехии надеются, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" пройдёт регистрацию в Европе. Об этом рассказал чешский премьер Андрей Бабиш.
"Немало людей обращается ко мне с идеей о закупках российской вакцины "Спутник V", поскольку, как известно, поставки других вакцин к нам идут в ограниченном количестве. В пятницу мы специально посетили Венгрию, чтобы получить там информацию об использовании "Спутника V". Конечно, мы надеемся, что российская вакцина получит одобрение ЕМА, после чего ее можно будет использовать в республике, не рискуя здоровьем граждан", — отметил политик.
По словам Бабиша, последние исследования показали, что "Спутник V" является безопасным средством от COVID-19.
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