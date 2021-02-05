Болезни дёсен повышают риск смерти от COVID-19 в девять раз

Учёные проанализировали данные 568 коронавирусных пациентов за период с февраля по июнь 2020 года и данные их стоматологических карт. В результате они пришли к выводу, что 45% участников исследования страдали заболеваниями дёсен, сообщает портал MedicalXpress.

Изучив такие факторы, как возраст, пол, вес, наличие вредных привычек, специалисты выяснили, что пациенты, имеющие заболевания дёсен, в 3,5 раза чаще попадали в реанимацию. они в 4,5 раза чаще был необходим аппарат искусственной вентиляции лёгких. Кроме того, они в девять раз чаще умирали от коронавируса.

Также у этой категории больных были намного выше маркеры, указывающие на воспалительные процессы в организме.

По мнению специалистов, воспалительная реакция объясняет повышенную частоту осложнений у таких пациентов.

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