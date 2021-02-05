Употребление чая и кофе после инсульта снижает уровень смертности

Учёные решили выяснить, как употребление зелёного чая и кофе влияет на здоровых людей и людей, перенёсших инфаркт или инсульт. Об исследовании сообщает Medical Xpress.

В исследовании приняли участие 46 тыс. человек.

Их разделили на три группы. Все участникам нужно было заполнить анкету с вопросами об образе жизни, питании и заболеваниях. Затем учёные проанализировали данные и посчитали количество потребления кофе и чая.

Оказалось, что участники, перенёсшие инсульт, выпивали не менее семи чашек чая в день, в итоге уровень смертности среди них снизился на 62%. Люди пережившие сердечный приступ и выпившие одну чашку кофе в день, снизили общий риск смерти примерно на 22%.

Учёные пришли к выводу, что потребление зелёного чая помогает предотвратить дальнейшее развитие сердечно-сосудистых заболеваний. А потребление кофе может остановить возникновение инфарктов и инсультов у здоровых людей.﻿﻿