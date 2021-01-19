Диетологи назвали фрукт, помогающий предотвратить рак и продлить жизнь

Ответ на вопрос "Как жить дольше?" часто зависит от того, что вы едите. Помочь в поддержании здорового образа жизни могут овощи и фрукты. Особенно — этот фрукт.

Специалисты по здоровому образу жизни утверждают, что человек должен ежедневно съедать пять порций разнообразных овощей и фруктов. В сбалансированный рацион также должны входить крахмалистая пища с высоким содержанием клетчатки, молочные продукты или молочные альтернативы, а также бобовые, рыба, яйца, мясо и другие белки.

Что же касается фруктов, учёные советуют обратить внимание на грейпфрут. Питательные вещества, которые в нём содержатся, помогают предотвратить некоторые виды рака, сердечно-сосудистые заболевания и повышают продолжительность жизни.

Грейпфрут помогает снизить уровень холестерина. Витамин С поддерживает иммунную систему и помогает бороться с инфекциями. Этот цитрус богат мощным антиоксидантом ликопином, который защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, включая рак предстательной железы, толстой кишки и легких, а также замедляет развитие катаракты. В грейпфруте содержится спермидин, замедляющий старение иммунных клеток, рассказали диетологи Джульетта Келлоу и Сара Брюер изданию Express.