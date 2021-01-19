Глава Минздрава рассказал о снижении летальности от коронавируса

Летальность при коронавирусной инфекции уменьшилась за период с апреля прошлого года до сегодняшнего дня. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Все было выстроено по принципу единых подходов по терапии, что позволило нам фактически летальность снизить, начиная с апреля месяца до настоящего дня, более чем в три раза", — отметил глава Минздрава.

Напомним, ранее в России началась массовая вакцинация от коронавируса.