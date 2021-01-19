Летальность при коронавирусной инфекции уменьшилась за период с апреля прошлого года до сегодняшнего дня. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Все было выстроено по принципу единых подходов по терапии, что позволило нам фактически летальность снизить, начиная с апреля месяца до настоящего дня, более чем в три раза", — отметил глава Минздрава.
Напомним, ранее в России началась массовая вакцинация от коронавируса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.