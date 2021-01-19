Врач рассказала, как выбирать и носить многоразовые маски

Красивые маски с вышивкой и блёстками — это просто "понты". Обычные хирургические маски гораздо лучше, считает израильский врач-инфекционист Галина Гольцман.

Если вы пользуетесь многоразовыми тканевыми защитными масками, то нужно иметь с собой несколько штук и менять их в течение дня. Вечером маски нужно стирать и сушить, рассказала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман. Медик объяснила, как нужно правильно обращаться с тканевыми масками.

Одной и той же маской нельзя пользоваться больше двух-четырёх часов, напомнила врач. Это значит, что в течение дня человеку понадобится несколько масок. После использования все их нужно постирать и просушить. Если стирать маску руками в тёплой воде, то после сушки следует прогладить её утюгом. Если же стирать в машинке при 80 градусах, то утюг использовать не обязательно.

"Дело же не в том, чтобы маска была не мятая, а чтобы оставшиеся бактерии прошли термообработку", — пояснила Галина Гольцман в беседе с РИА "Новости".

Обычные хирургические маски лучше дизайнерских нарядных, потому что после стирки среди красивых пайеток остаётся много бактерий, а стирать в горячей воде и гладить утюгом их нельзя. Кроме того, маска не должна состоять из одного слоя ткани.