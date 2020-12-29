Диетолог: как не обмануть себя во время застолья

Диетолог центра в ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Денисова с 12:00 в прямом эфире рассказывает о мерах предосторожности за пышным застольем.
Как уберечь собственное здоровье от непоправимого вреда в долгие зимние праздники и каникулы? Об особенностях проведения праздников во время пандемии. И о многом другом. Специалист ждёт вопросы зрителей.
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В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.