Диетолог: как не обмануть себя во время застолья

Диетолог центра в ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Денисова с 12:00 в прямом эфире рассказывает о мерах предосторожности за пышным застольем.

Как уберечь собственное здоровье от непоправимого вреда в долгие зимние праздники и каникулы? Об особенностях проведения праздников во время пандемии. И о многом другом. Специалист ждёт вопросы зрителей.

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