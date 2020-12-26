Гинцбург: что влияет на выработку антител к COVID-19

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург перечислил факторы, влияющие на выработку антител у людей, провакцинированных от COVID-19.

В первую очередь, сократить выработку антител к коронавирусу может недостаток белка. Потребление качественного белка способствует формированию и укреплению не только личного, но и популяционного иммунитета, объяснил учёный.

"Людям, которые провакцинировались, следует сделать упор на потребление качественного белка, потому что процесс выработки антител энергетически затратный, поэтому поставка субстрата, то есть мяса, но не жира, а качественного мяса, очень влияет", — цитирует его слова ТАСС.

Второй и третий факторы, которые губительно сказываются на выработке антител — это алкоголь и стресс. Дело в том, что гормональная система работает в плотной связке с иммунной системой.