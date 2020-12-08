Какими лекарствами запастись при пандемии, рассказал профессор

Специалист рассказал, какие препараты следует включить в состав домашней аптечки на время эпидемии. В первую очередь, это жаропонижающие средства.

Пандемия продолжается, цены на лекарства растут. Некоторые препараты имеет смысл держать впрок в своей домашней аптечке, прежде всего — парацетамол и капли в нос, считает завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов.

Предпочтение следует отдать именно парацетамолу, поскольку некоторые исследования показали, что препараты на основе ибупрофена могут ухудшать течение COVID-19, уточнил профессор.

"Ни в коем случае не стоит покупать антибиотики и лечиться ими без назначения врача. Я не говорю уже о противовирусных препаратах, которые самостоятельно пить нельзя. Они обладают массой нежелательных реакций. И назначаться могут только под контролем врача", — предостерёг Сергей Зырянов.

Профессор также развеял миф, что витамин D якобы облегчает ход заболевания коронавирусной инфекцией. Дефицит этого витамина действительно ослабляет организм, но его бесконтрольное применение вызывает поражение сосудов, почечную недостаточность и другие побочные эффекты, рассказал медик в беседе с "АиФ".