Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Республиканцы не признали Байдена избранным президентом США
Россия вводит запрет на импорт яблок и томатов из Азербайджана
Для Агафьи Лыковой в тайге начали строить новый дом
В России заявили о готовности производить "Спутник V" на Украине
Россия стала второй в рейтинге по числу авиатехники в ВВС
В Судане появится база Военно-морского флота России
Житель Смоленска с симптомами "ковида" умер, не дождавшись "скорой"
Пьяный саратовец выбросил собаку с четвёртого этажа
Влюблённые из Крыма украли у родителей миллион и улетели в Магадан

Какими лекарствами запастись при пандемии, рассказал профессор

Здоровье

Специалист рассказал, какие препараты следует включить в состав домашней аптечки на время эпидемии. В первую очередь, это жаропонижающие средства.

Какими лекарствами запастись при пандемии, рассказал профессор

Пандемия продолжается, цены на лекарства растут. Некоторые препараты имеет смысл держать впрок в своей домашней аптечке, прежде всего — парацетамол и капли в нос, считает завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов.

Предпочтение следует отдать именно парацетамолу, поскольку некоторые исследования показали, что препараты на основе ибупрофена могут ухудшать течение COVID-19, уточнил профессор.

"Ни в коем случае не стоит покупать антибиотики и лечиться ими без назначения врача. Я не говорю уже о противовирусных препаратах, которые самостоятельно пить нельзя. Они обладают массой нежелательных реакций. И назначаться могут только под контролем врача", — предостерёг Сергей Зырянов.

Профессор также развеял миф, что витамин D якобы облегчает ход заболевания коронавирусной инфекцией. Дефицит этого витамина действительно ослабляет организм, но его бесконтрольное применение вызывает поражение сосудов, почечную недостаточность и другие побочные эффекты, рассказал медик в беседе с "АиФ".

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Саркози грозит четыре года тюрьмы за "торговлю влиянием"
Илон Маск переехал в Техас из Калифорнии
Республиканцы не признали Байдена избранным президентом США
Россия вводит запрет на импорт яблок и томатов из Азербайджана
Для Агафьи Лыковой в тайге начали строить новый дом
В России заявили о готовности производить "Спутник V" на Украине
Россия стала второй в рейтинге по числу авиатехники в ВВС
В Судане появится база Военно-морского флота России
Google предупреждает: ваш контент может быть удален
Житель Смоленска с симптомами "ковида" умер, не дождавшись "скорой"
Популярное
Новости Европы
Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме

Один из крупнейших скандинавских бизнесменов озвучил правду о Крыме. В Швеции его слова вызвали скандал.

Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Российский шоу-бизнес
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Российский шоу-бизнес
"Он сгнил": Петросян рассказал правду о смерти Джигарханяна
Российский шоу-бизнес
Юмористке "Аншлага" осталось жить полтора года
Игорь Буккер Google предупреждает: ваш контент может быть удален Игорь Буккер Олег Артюков Водородная гонка: зачем это России Олег Артюков Василий Амирджанов В МГУ рассказали об упавшем настроении россиян Василий Амирджанов
Комментарии
Олег Соскин: Украина привыкла к кризисам, она выживет в любых условиях
Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян
Как России уйти от западной кабалы
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Депутат Мосгордумы: бюджет Москвы плохой — и это не изменить
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Казахстан: интересы России и страшный Китай
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Крым подошел к "последнему рубежу" обезвоживания
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников