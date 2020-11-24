Процесс разрушения костей при остеопорозе можно остановить

Учёные из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете провели исследование, в результате которого был выявлен тип клеток, определяющий способ формирования и сохранения костей. Специалисты считают, что полученные данные помогут разработать эффективную методику лечения остеопороза.

В процессе самовосстановления костей важную роль играют предшественники адипогенной линии костного мозга. Именно нарушения данного процесса являются главной проблемой при остеопорозе.

В частности, учёные выяснили, что терапия с использованием клеток линии костного мозга поможет сделать процесс лечения более эффективным.

В перспективе управлять поведением клеток линии костного мозга можно будет с целью лечения остеопороза, считают учёные.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские учёные создали биоматериал для лечения остеопороза.