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В России учёные создали биоматериал для лечения остеопороза

Исследователи из Самарского национального исследовательского университета создали биоматериал для восстановления костей, который может стать революционным для лечения остеопороза.

В России учёные создали биоматериал для лечения остеопороза

"В этом процессе используется природный минерал под названием гидроксиапатит. Гидроксиапатиты в настоящее время используются для восстановления минеральных компонентов костей, но недавно разработанная технология также поможет восстановить органические компоненты, — рассказала профессор Елена Тимченко в интервью РИА Новости. - Новый материал позволяет восстанавливать утраченные минеральные компоненты костной ткани при лечении остеопороза, а также органическое разрыхление, которое является" каркасом "всей биоткани".

ДЛЯ СПРАВКИ

Остеопороз — это хроническое заболевание, которое вызывает снижение плотности костной ткани, что в конечном итоге приводит к повышенной хрупкости и риску переломов. В основном вызвано возрастными гормональными изменениями, особенно у женщин в постменопаузе.

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