Исследователи из Самарского национального исследовательского университета создали биоматериал для восстановления костей, который может стать революционным для лечения остеопороза.
"В этом процессе используется природный минерал под названием гидроксиапатит. Гидроксиапатиты в настоящее время используются для восстановления минеральных компонентов костей, но недавно разработанная технология также поможет восстановить органические компоненты, — рассказала профессор Елена Тимченко в интервью РИА Новости. - Новый материал позволяет восстанавливать утраченные минеральные компоненты костной ткани при лечении остеопороза, а также органическое разрыхление, которое является" каркасом "всей биоткани".
ДЛЯ СПРАВКИ
Остеопороз — это хроническое заболевание, которое вызывает снижение плотности костной ткани, что в конечном итоге приводит к повышенной хрупкости и риску переломов. В основном вызвано возрастными гормональными изменениями, особенно у женщин в постменопаузе.
Дмитрий Стужук, популярный украинский фитнес-блогер, который отрицал существование пандемии коронавируса, заразился COVID-19 и умер.