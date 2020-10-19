В России учёные создали биоматериал для лечения остеопороза

Исследователи из Самарского национального исследовательского университета создали биоматериал для восстановления костей, который может стать революционным для лечения остеопороза.

"В этом процессе используется природный минерал под названием гидроксиапатит. Гидроксиапатиты в настоящее время используются для восстановления минеральных компонентов костей, но недавно разработанная технология также поможет восстановить органические компоненты, — рассказала профессор Елена Тимченко в интервью РИА Новости. - Новый материал позволяет восстанавливать утраченные минеральные компоненты костной ткани при лечении остеопороза, а также органическое разрыхление, которое является" каркасом "всей биоткани".

ДЛЯ СПРАВКИ

Остеопороз — это хроническое заболевание, которое вызывает снижение плотности костной ткани, что в конечном итоге приводит к повышенной хрупкости и риску переломов. В основном вызвано возрастными гормональными изменениями, особенно у женщин в постменопаузе.