В Роскачестве перечислили продукты, которые нельзя мыть

Эксперты Роскачества заявили, что не все продукты питания нужно мыть перед приготовлением, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".

Так, не рекомендуется мыть курицу и птицу других видов, иначе высок риск подхватить опасные бактериальные инфекции.

"Патогенные микроорганизмы, которые могут присутствовать на курице, распространяются по кухне вместе с аэрозольной взвесью, которая образуется, когда мы моем продукт. Таким образом, запросто можно заполучить сальмонеллез или другую инфекцию", — отмечают специалисты.

Только термическая обработка позволяет безопасно уничтожать бактерии, которые могут сохраняться на курице.

Данное правило также относится к куриным яйцам. В естественном виде они покрыты особой тонкой оболочкой, которая защищает их от проникновения микробов. Если её смыть, то микробы попадут в яйцо. Употребление такого продукта может вызвать отравление. В связи с этим не стоит использовать для приготовления яйца с треснутой скорлупой.

Также эксперты Роскачества не рекомендуют мыть грибы. Эти продукты лучше протереть влажной губкой, а повреждённые участки срезать ножом. Грибы можно ошпарить кипятком.