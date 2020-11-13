Эксперты Роскачества заявили, что не все продукты питания нужно мыть перед приготовлением, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".
Так, не рекомендуется мыть курицу и птицу других видов, иначе высок риск подхватить опасные бактериальные инфекции.
"Патогенные микроорганизмы, которые могут присутствовать на курице, распространяются по кухне вместе с аэрозольной взвесью, которая образуется, когда мы моем продукт. Таким образом, запросто можно заполучить сальмонеллез или другую инфекцию", — отмечают специалисты.
Только термическая обработка позволяет безопасно уничтожать бактерии, которые могут сохраняться на курице.
Данное правило также относится к куриным яйцам. В естественном виде они покрыты особой тонкой оболочкой, которая защищает их от проникновения микробов. Если её смыть, то микробы попадут в яйцо. Употребление такого продукта может вызвать отравление. В связи с этим не стоит использовать для приготовления яйца с треснутой скорлупой.
Также эксперты Роскачества не рекомендуют мыть грибы. Эти продукты лучше протереть влажной губкой, а повреждённые участки срезать ножом. Грибы можно ошпарить кипятком.
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